В Индонезии взорвали три церкви: 9 погибших, более 40 раненых

Согласно предварительным данным, готовился также и четвертый теракт.

На острове Ява в Индонезии в результате взрывов в трех церквях погибли по меньшей мере девять человек, более 40 получили ранения.

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Об этом сообщает The Jakarta Globe со ссылкой на полицию.

Согласно информации, взрывы произошли на острове Ява в городе Сурабая, втором по величине городе Индонезии. Первый взрыв произошел около 7:30 утра по местному времени в католической церкви Святой Марии. Через короткий промежуток времени еще два взрыва произошли в протестантской церкви и церкви пятидесятников.

Подтверждена гибель одного террориста.

Кроме того, сообщается о предотвращении четвертого теракта.