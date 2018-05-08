Си Цзиньпин провел встречу с Ким Чен Ыном и телефонный разговор с Трампом

Лидеры США и КНР выступают за продолжение санкционной политики, пока КНДР не свернет свои ядерную и ракетную программы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин договорились сохранять действие санкций против Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи).

Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров США и КНР.

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Отмечается, что они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе последние события на Корейском полуострове и сегодняшнюю встречу Си Цзиньпина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Также оба лидера согласились с важностью продолжения действия санкций против Северной Кореи, пока она окончательно не свернет свои ядерную и ракетную программы.

Кроме того, президент Соединенных Штатов подтвердил свою приверженность обеспечению сбалансированного характера торговых и инвестиционных отношений между США и КНР и обеспечению преференций американскому бизнесу и работникам.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных испытаний.

Кроме того, США также вводили санкции против КНДР. 29 апреля власти КНДР заявили, что в мае закроют ядерный полигон Пхунгери.