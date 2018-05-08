ЕС рассмотрит новые санкции против России из-за выборов в оккупированном Крыму

Сегодня в Евросоюзе рассмотрят вопрос о новых санкциях в отношении России.

Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) во вторник, 8 мая, соберется на встречу, в ходе которой решено поднять вопрос о новых санкциях в отношении России.

Это следует из документации на сайте Совета Европы к предстоящей встрече, передает РБК.

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"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки - решение и исполнительное распоряжение", - говорится в одном из документов, прилагаемых к повестке встречи.

Других подробностей предстоящего обсуждения новых ограничительных мер нет.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла постановление «О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь».