Путин похвалил россиян за патриотизм

Глава российского государства поблагодарил ОНФ за внимание к решению проблем жителей Крыма и Севастополя и "за искреннюю помощь беженцам с Украины". "Наш народ показал пример настоящего гражданского участия, сопереживания, патриотизма, продемонстрировал сплоченность", - отметил он, передает ТАСС.

Читайте такжеПутин назвал неизбежным падение рубля из-за снижения цен на нефть

"Сегодня мы должны использовать общественную энергию, национальный подъем для развития страны, для обновления экономики, для повышения качества сфер, которые крайне важны для каждого гражданина: здравоохранение, образование, социальная поддержка", - убежден Путин.