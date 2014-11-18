Путин считает, что страны Запада "сами подставились", введя санкции против РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме Объединенного народного фронта.

«Мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, что происходит – мы по сути воспользовались некорректным поведением наших партнеров по тем странам, которые удачно освоили российский рынок сельхозпродукции. Я считаю, что (они) подставились, введя против нас известные санкции», - сказал Владимир Путин.

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«Стало ясно, что наше сельское хозяйство в состоянии само справиться практически со всеми задачами, которые стоят перед страной в этой сфере. Если бы мы, я бы не чувствовал, что сельское хозяйство России способно решать эти задачи, мы никогда бы ответных санкций не вводили бы – себе дороже, зачем же проблему создавать», - сказал он.

Путин заявил, что РФ воспользовалась поведением партнёров и предоставила российскому производителю возможности по работе на собственном емком рынке.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Владимир Путин заявил, что не будет просить у G20 отменить санкции против России, так как это бесполезно, хотя они наносят "определенный ущерб".