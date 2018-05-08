В стиле "русского мира": Coca-Cola оскандалилась из-за дизайна бутылки своего напитка

На жестяной банке с напитком нарисована матрешка и размещена надпись "Original Russchian".

В Израиле в продуктовых магазинах напиток Schweppes, который выпускает корпорация Coca-Cola, продается в жестяных банках с изображением матрешки и надписью "Original Russchian".

Читайте такжеAdidas удалил со своего сайта изображения одежды в стиле СССР

Так, данный продукт был замечен на полке одного из супермаркетов Тель-Авива украинским журналистом Василием Крутчаком, который и разместил снимок банки с "кремлевским" дизайном на своей странице в соцсети.

"Удар в спину от корпорации Coca-Cola", - подписал он фото.

Странный маркетинговый ход компании возмутил и других пользователей, и они оставили по этому поводу свои недовольные комментарии под постом.

Как сообщал УНИАН, 7 мая разгорелся скандал вокруг новой линейки спортивной одежды от Adidas. В частности, речь идет о красных футболках с надписью USSR и изображением государственного герба бывшего СССР.