МИД Польши о санкциях против России: Нужно оставить им возможность выйти из тупика

Европейский Союз еще оставляет Российской Федерации возможность выхода из тупика, в котором страна оказывается в условиях западных санкций из-за действий в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сказал польский министр иностранных дел Гжегож Схетина в эфире Radio Zet, комментируя вчерашнее заседание глав МИД стран ЕС.

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"Россияне будут искать выход из этой ситуации, из этого тупика, в который их загоняют, поэтому, конечно, политически нужно оставить им такую возможность", - сказал он.

Схетина назвал разрушительными для российской экономики введенные западными государствами санкции, которые дополнительно сопровождаются падением цен на нефть, которая сейчас стоит 77 дол. за баррель.

По его мнению, россияне это должны осознавать и поэтому ищут выход из сложившейся ситуации.

Польский министр отметил, что российские власти должны осознавать, что "весь свободный мир против них" в деле конфликта с Украиной, и выступил за еще большее усиление санкций в случае дальнейшей агрессии россиян.

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Как сообщал УНИАН, главы МИД Европейского Союза на своем вчерашнем заседании договорились расширить список лиц, против которых будут введены персональные визовые и финансовые санкции, среди которых будут лишь представители пророссийских боевиков.

Накануне украинские власти призывали ЕС усилить введенные в сентябре экономические санкции против России за то, что она продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе, нарушая ранее достигнутые Минские договоренности о мирном урегулировании конфликта.