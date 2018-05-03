Иран заявил, что не будет вести переговоры по ядерной сделке

Иран не будет вести новые переговоры по ядерной сделке. Официальный Тегеран раскритиковал позицию США, которые, по мнению иранской стороны, "последовательно нарушают" ядерное соглашение.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф в четверг, 3 мая, заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерного соглашения 2015 года.

"Иран не станет повторно вести переговоры относительно того, о чем было договорено несколько лет назад и что было имплементировано", - заявил Зарифе в обращении, опубликованном на Youtube, пишет DW.

Читайте такжеОбвинение Ирана в ядерных разработках: США начинают и выигрывают

Зарифе подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки "последовательно нарушали ядерное соглашение, в частности путем запугивания других, чтобы предотвратить возвращение бизнеса к Ирану". Министр также подчеркнул, что иранские ракеты рассчитаны на меньшие расстояния, чем те, что есть у других стран региона, в частности в Саудовской Аравии.

Напомним, что 12 мая президент США Дональд Трамп должен решить, восстанавливает ли его страна штрафные меры в отношении Ирана. На практике это будет означать выход США из ядерной сделки с Ираном, которую Трамп неоднократно жестко критиковал.