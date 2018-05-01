Нетаньяху заявил, что не хочет воевать с Ираном

17:10, 01 мая 2018
Мир
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Биньямин Нетаньяху / REUTERS

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Никто не хочет такого варианта развития событий», — сказал Нетаньяху.

Он также отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль.

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«Ясно одно, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране», — добавил Нетаньяху.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

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Теги: #Иран#Беньямин Нетаньяху