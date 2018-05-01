Нетаньяху заявил, что не хочет воевать с Ираном
17:10, 01 мая 2018Мир
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Он также отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль.
Биньямин Нетаньяху / REUTERS
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны с Ираном.
Об этом сообщает телеканал CNN.
«Никто не хочет такого варианта развития событий», — сказал Нетаньяху.
Он также отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль.
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«Ясно одно, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране», — добавил Нетаньяху.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.
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