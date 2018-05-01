Нетаньяху заявил, что не хочет воевать с Ираном

Он также отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN. «Никто не хочет такого варианта развития событий», — сказал Нетаньяху. Он также отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль. Читайте такжеВ МАГАТЭ отреагировали на выдвинутые Нетаньяху обвинения против Ирана «Ясно одно, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране», — добавил Нетаньяху. Как сообщал УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter