Нетаньяху обнародовал доказательства тайной разработки атомной бомбы в Иране

Нетаньяху назвал "ложью" предыдущие утверждения Тегерана о том, что иранские ученые не занимаются разработкой ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

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Как сообщает ВВС, Нетаньяху назвал "ложью" предыдущие утверждения Тегерана о том, что иранские ученые занимаются разработкой ядерного оружия. Он показал карты и иллюстрации, которые, по его словам, является доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.

Кроме того, Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу. И у Израиля "есть 100 тыс. секретных файлов, которые доказывают, что Иран лгал". "Власти страны снова солгали в 2015 году, когда Иран не стал "чистым" для Международного агентства по атомной энергии, как того требует соглашение", - сказал Нетаньяху.

Как сообщал УНИАН, ранее Иран пригрозил Израилю ответом за нападение на базу в Сирии.