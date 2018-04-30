Уничтожен завод по производству ракет: появились подробности нового удара в Сирии (фото, видео)

18:33, 30 апреля 2018
Мир
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Удар в провинции Хама / facebook.com/CITeam.org

В ночь с 29 на 30 апреля ракетный удар поразил базы проасадовских сил на территории Сирии. Сообщалось о поражении двух целей в провинциях Хама и Алеппо, а также как минимум о 18 погибших иранских бойцах, которые выступают в поддержку Дамасского правительства.

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Аналитик Le Beck International Майкл Хоровитц отмечает, что одна из пораженных целей представляет собой подземный завод по производству ракет. Обращает на себя внимание мощность и продолжительность взрыва, которая может объясняться хранением на пораженном объекте взрывоопасных материалов или боеприпасов, сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Хотя официально никто не взял на себя ответственность за удары, гибель иранских бойцов и удар по ракетному заводу свидетельствуют о том, что атака была нанесена израильскими силами, отмечают эксперты. 

Как сообщал УНИАН, по сирийским военным базам в Хаме и Алеппо вчера вечером были нанесены ракетные удары, которые государственное телевидение назвало новой «агрессией» со стороны врага.

facebook.com/CITeam.org

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Теги: #Сирия#авиаудар#Израиль#ракеты