Аналитик убежден, что после встречи диктатора Северной Кореи с президентом Южной Кореи, одно стало ясно: этого не произошло бы, если бы не Трамп.

Нынешнему президенту США Дональду Трампу, а не экс-главе государства Бараку Обаме следует дать Нобелевскую премию мира.

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Такое убеждение выразил директор программ обороны американского исследовательского центра The National Interest Гарри Казианис в статье для FoxNews – новостного агентства, которое, по мнению наблюдателей, больше всего ценит президент Трамп, передает Голос Америки.

После завершения саммита между диктатором Северной Кореи и президентом Южной Кореи, одно стало ясно: встреча не состоялась бы, если бы не президент Трамп. И за это достижение президент Трамп заслужил Нобелевскую премию мира, убежден аналитик.

Конечно, мы еще месяцами не будем знать будет ли означать саммит улучшение отношений на Корейском полуострове и избавится ли Кым от своего ядерного оружия, пишет Казианис. Нельзя быть наивными и верить обещаниям Кыма без надежных доказательств, ведь он и раньше врал.

Однако, жесткая позиция Трампа против Северной Кореи и его успех в принятии экономических санкций в ООН против КНДР, по мнению аналитика, повредили экономике этой страны и заставили Кыма сесть за стол переговоров.

В 2009 году президент Обама получил Нобелевскую премию ... красивые речи и крупные планы принести мир миру, напоминает Казианис.

В 2015 бывший секретарь Института Нобеля даже признал, что престижная премия была предоставлена Обаме заранее – за достижения, которые Институт надеялся увидеть от Барака Обамы. "Многие сторонники Обамы считают, что это было ошибкой", - написал Геир Люндестаг в своих мемуарах.