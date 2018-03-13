"Сговора не было": республиканцы в Конгрессе США завершили расследование о связях Трампа с РФ

Общественность не увидит отчет, пока демократы не рассмотрят его, а разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной.

Республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей завершили проект доклада, в котором говорится о том, что не было никакого заговора или координации действий между избирательной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией.

Об этом сообщает Associated Press.

После расследования продолжительностью в год республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил опрос свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник, 13 марта.

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"Мы не нашли никаких доказательств сговора", - сообщил Конавей журналистам и предположил, что те, кто верит в заговоры, читают слишком много шпионских романов. "Мы обнаружили, возможно, некоторые ошибки, неуместные встречи, неподходящие решения на встречах. Но только Том Клэнси или Винс Флинн (американские писатели - УНИАН) могли взять эту серию непреднамеренных контактов, встреч, чего угодно, и вплести это в какой-то шпионский триллер, который мог бы из этого выйти", - добавил Конавей.

Отмечается, что общественность не увидит отчет, пока демократы не рассмотрят его, а разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной. Этот процесс может занять недели.

Демократы, вероятно, опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Ранее стало известно, что американская разведка нашла доказательства того, что поддерживаемые Россией агенты нарушили работу избирательных систем и вебсайтов в семи штатах: Аляске, Аризоне, Калифорнии, Иллинойсе, Техасе, Флориде и Висконсине.