Уже не "Холодная война": генсек НАТО оценил нынешнее поведение РФ по дестабилизации и запугиванию

Генсек НАТО подчеркнул, что поведение РФ по дестабилизации и запугиванию отличается от принципов "Холодной войны", поэтому требует других подходов.

В НАТО работают над подготовкой следующей встречи Альянса и России.

Об этом во время встречи глав МИД стран Альянса заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТСН.

По словам Столтенберга, сейчас существует большое напряжение между странами Альянса и Россией, и эффективным инструментом в такой ситуации генсек считает диалог. Об этом, в частности, говорили с новым госсекретарем США Майком Помпео.

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"Мы говорили о вызовах, которые стоят перед нами из-за агрессивного поведения РФ за последние годы. Особенно в вопросе реагирования на гибридную угрозу. Нам надо продолжать нашу политику сдерживания, фокусируемся также на укреплении наших усилий по гибридной деятельности. Мы укрепляем наше реагирование на гибридные угрозы. Мы рассмотрим, как мы можем лучше реагировать на такие угрозы", - отметил Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркнул, что поведение РФ по дестабилизации и запугиванию отличается от принципов "Холодной войны", поэтому требует других подходов. Столтенберг и Помпео частности обсудили вмешательства в выборы.

"Мы уже видели в разных странах такой подход – были попытки вмешиваться в демократические процессы, избирательные кампании. Сейчас это рассматривают как раз и в США, действительно ли было вмешательство в 2016 в избирательную кампанию в США. Мы работаем с РФ для того, чтобы попытаться улучшить наши отношения и мы находимся в ситуации, в которой мы не были раньше. Это уже не старый принцип "Холодной войны". Сейчас это новый подход и новое состояние, и важно иметь четкую позицию, быть в единстве и крепкими. Но также мы должны быть открытыми к диалогу. Мы уже продемонстрировали, как реагировать после атаки в Лондоне", - заявил генсек НАТО.