В Китае пьяный посетитель поджег караоке-бар: погибли 18 человек, еще 5 - госпитализированы (видео)

16:15, 24 апреля 2018
Мир
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Об этом сообщает агентство Xinhua. Пожар разгорелся в 00.30 по местному времени (19.30 23 апреля по Киеву). 

Правоохранители выяснили, что это был поджог. Злоумышленнику удалось бежать из горящего здания. Позже, как уточняет агентство, его задержали.

По словам задержанного, накануне вечером он был пьян, а до пожара с кем-то дрался.

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Теги: #пожар#Китай#жертвы