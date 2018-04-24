В Китае пьяный посетитель поджег караоке-бар: погибли 18 человек, еще 5 - госпитализированы (видео)

Правоохранители выяснили, что это был поджог. Злоумышленнику удалось бежать из горящего здания. Позже, как уточняет агентство, его задержали.

В китайской провинции Гуандун в результате пожара в караоке-баре погибли 18 человек, пятеро получили ранения.

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Об этом сообщает агентство Xinhua. Пожар разгорелся в 00.30 по местному времени (19.30 23 апреля по Киеву).

Правоохранители выяснили, что это был поджог. Злоумышленнику удалось бежать из горящего здания. Позже, как уточняет агентство, его задержали.

По словам задержанного, накануне вечером он был пьян, а до пожара с кем-то дрался.