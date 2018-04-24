Наезд на толпу пешеходов в Торонто: полиция установила личность водителя

Следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию наезда грузовика.

По подозрению в наезде на группу пешеходов в Торонто задержали 25-летнего Алека Минассяна.

Об этом 24 апреля в Twitter сообщила местная полиция. Злоумышленник ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, проинформировал телеканал СТV News. Мотивы преступления пока остаются неизвестными.

Источники национальной безопасности сообщили, что психическое здоровье является основным направлением полицейского расследования и что они не обнаружили никаких признаков радикализации.

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При этом следствие считает, что действия подозреваемого были намеренными. По данным Reuters, правоохранители рассматривают террористическую атаку как наиболее вероятную версию инцидента.

Как сообщалось, число погибших при наезде фургона в Канаде выросло до 10 человек.