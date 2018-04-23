Постпред Украины об отчете о коррупции в ПАСЕ: это начало большого скандала

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечает, что не предусмотрены какие-либо санкции в отношении членов ПАСЕ.

Опубликованный 22 апреля отчет независимой следственной группы о коррупции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является началом большого скандала.

Об этом сказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в комментарии каналу "112 Украина", передает «Гордон».

"Ассамблея попросила людей, в отношении которых звучат наиболее серьезные обвинения, временно прекратить их участие в работе ассамблеи до выяснения всех обстоятельств. Но дальше этого ей будет очень трудно пойти, потому что, подчеркиваю, этот документ не является частью уголовного производства или расследования. Он является внутренним документом ассамблеи. Поэтому теперь самое интересное, собственно, что будет делать ассамблея, какой будет реакция, что будут делать те люди, которые упомянуты в этом документе, какие новые факты будут всплывать. Я думаю, что это начало большого скандала, который вызовет дополнительные волнения внутри Парламентской ассамблеи и политическое противостояние", – заявил он.

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Кулеба добавил, что не предусмотрены какие-либо санкции в отношении членов ПАСЕ.

"Существуют только этические стандарты, которым должны следовать члены ПАСЕ. Очевидно, что, учитывая масштаб этого скандала, эти правила нужно усиливать. Планируется уточнение правил, например, получения подарков, потому что очень часто коррупция проявляется в форме ценных подарков членам ПАСЕ. Речь идет о том, что делать, если доказан факт коррупции. Сейчас просто пригласили членов ПАСЕ самоустраниться. Ну ок, они скажут: "А мы не хотим самоустраняться". Это делает ассамблею бессильной", – сказал постпред Украины.

23–27 апреля в Страсбурге (Франция) проходит весенняя сессия ПАСЕ. В ходе сессии обсудят статус журналистов в Европе, юридические вызовы, связанные с гибридной войной, борьбу с организованной преступностью путем конфискации незаконных активов и другие вопросы.

За день до начала работы сессии был опубликован 198-страничный отчет независимой следственной группы, в котором говорилось о коррупционных действиях в интересах Азербайджана. Отмечалось, что семь действующих и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи. Среди нынешних депутатов в отчете упомянуты экс-президент ПАСЕ Педро Аграмунт (Испания), а также Флориан Преда (Румыния), Штефан Шеннах (Австрия), Самед Сеидов (Азербайджан) и Жорди Шукла (Испания).

Бюро ПАСЕ попросило депутатов, фигурирующих в документе, приостановить участие в работе ассамблеи.

26 апреля в ПАСЕ пройдут срочные дебаты, в ходе которых обсудят этот отчет.