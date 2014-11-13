В России предлагают ввести дресс-код в ЗАГСах

Петербургский депутат Виталий Милонов («Единая Россия») готовит законопроект, согласно которому регистрировать браки будет разрешено только в традиционных нарядах, подобающих жениху и невесте, пишут "Известия".

По словам депутата, в документе будут также прописаны и особенности нарядов представителей различных национальностей, поскольку некоторые предпочитают регистрировать брак в соответствии со своими этническими традициями. Депутат пояснил, что нельзя допустить создания прецедента, когда нетрадиционные пары регистрируют браки, поскольку российским законодательством такие браки не предусмотрены.

Читайте такжеСМИ: В России демонтировали памятник Стиву Джобсу за пропаганду гомосексуализма

В настоящее время нет четкого регламента того, как должны одеваться те, кто намерен зарегистрировать свой брак. Поэтому, по словам Милонова, бывают случаи, когда люди приходят регистрировать брак даже в костюмах медвежат и котят. "На вручение государственной награды нельзя прийти в шортах, есть правила, по которым все одеваются в госучреждениях. Поэтому на регистрацию события, связанного с изменением гражданского статуса, нельзя приходить в неподобающем виде", — возмущается он.

Читайте также200 писателей из 30 стран мира призвали Россию отменить закон о гей-пропаганде

Милонов отмечает, что после того как законопроект будет принят на уровне Санкт-Петербурга, он передаст документ на рассмотрение Государственной думе для того, чтобы по всей России молодожены приходили в ЗАГС строго по дресс-коду.

Напомним, на прошлой неделе в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга был зарегистрирован нетрадиционный союз между двумя девушками, одна из которых является трансгендером-мужчиной. На церемонии «жених», как и невеста, появился в белом свадебном платье.