Милонов хочет запретить в России "Океан Ельзи"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

По мнению Милонова, артисты коллектива давно занимают убежденные антироссийские и русофобские позиции. В частности, как пишет он в письме, Вакарчук не скрывает своих националистических взглядов, симпатизирует украинским коллаборационистам времен Великой Отечественной войны, выступает против введения в стране русского языка как второго государственного.

Читайте такжеНа Майдане во время концерта Океана Эльзы сторонникам власти выделят секторМилонов просит Мединского внести Вакарчука в "черный список" нежелательных для въезда в Россию лиц "как активного и непримиримого противника российского государства",- говорится в обращении.

В то же время, депутат отмечает, что "Океан Ельзи" "является талантливым и сильным музыкальным коллективом. Однако если музыкант выбирает вместо творчества заниматься политическим активизмом, то он должен осознавать, что его политическая деятельность может иметь определенные последствия", — отмечено в письме.

Выступление группы планируется в Петербурге в Ледовом дворце 31 марта в рамках гастрольного тура в поддержку нового альбома "Земля".

Виталий Милонов известен своими скандальными инициативами - такими, как запрет пропаганды гомосексуализма в Петербурге, выступления против преподавания теории Дарвина и требование запретить канал MTV.