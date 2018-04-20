Лидеров Южной Кореи и КНДР соединила телефонная "горячая линия"

В Сеуле сообщили об успешном испытании телефонной "горячей линии" для переговоров лидеров Южной и Северной Кореи. Цель этой линии - оживить диалог и минимизировать недоразумения.

Пресс-служба президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщила об установлении и успешном испытании в пятницу, 20 апреля, телефонной "горячей линии" для общения лидеров двух государств на Корейском полуострове.

По информации Сеула, качество звука во время тестового звонка было "очень хорошим" и создавалось впечатление, что собеседник находится в соседней комнате", сообщает DW.

Линию провели между Голубым домом, резиденцией президента Южной Кореи в Сеуле, и помещением Государственного совета КНДР в Пхеньяне.

Лидеры обеих стран воспользуются линией уже вскоре. Разговор состоится еще до запланированного на 27 апреля саммита руководителей Южной Кореи и КНДР.

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Линию планируют активно эксплуатировать и после саммита - Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын смогут поддерживать диалог и минимизировать недоразумения, особенно во время обострений в отношениях, отметил южнокорейский чиновник.

Напомним, накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности КНДР к "полному ядерному разоружению на Корейском полуострове без предварительных условий". Южнокорейский президент подчеркнул, что об ультиматуме вроде необходимости вывести американские войска из региона, чего ранее требовала Северная Корея, не говорится.

Недавно также стало известно о тайной встрече Майка Помпео, которого Дональд Трамп номинировал на пост госсекретаря США, и Ким Чен Ына. Последняя встреча на высоком уровне между представителями США и КНДР состоялась в 2000 году. Тогдашняя госсекретарь США Мадлен Олбрайт провела переговоры в Пхеньяне с Ким Чен Иром, отцом Ким Чен Ына.