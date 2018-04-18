Прошла гладко и установились хорошие отношения: Трамп рассказал о тайной встрече Помпео с Ким Чен Ыном

Трамп также подтвердил, что детали его будущей встречи с Ким Чен Ыном сейчас прорабатываются.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бывший директор ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом он написал в твиттере.

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«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла гладко, установились хорошие отношения. Детали [будущей] встречи (Трампа и Ким Чен Ына. — ред.) сейчас прорабатываются. Денуклиаризация будет прекрасной вещью для всего мира – и для Северной Кореи!» — написал Трамп.

Ранее газета The Washington Post узнала, что Помпео и Ким Чен Ын тайно встретились 1 апреля. Они обсудили подготовку к саммиту американского и северокорейского лидеров.