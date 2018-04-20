В Мексике разъяренная толпа бросила молодого насильника в вольер с крокодилами (видео)

Мужчина был взят под стражу полицией по подозрению в изнасиловании и нападении на пожилую женщину.

В Мексике в городе Сан-Франциско-Ихуатлан разъяренная толпа бросила мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины, в вольер с крокодилами.

Об этом сообщает Newsweek. 20-летний мужчина был взят под стражу полицией по подозрению в изнасиловании и нападении на пожилую женщину.

Через несколько минут после того, как он был доставлен в полицейский участок, туда ворвалась толпа местных жителей, которые выволокли мужчину на улицу и избили.

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После этого граждане притащили мужчину в ближайший парк и бросили в вольер, где содержатся два крокодила.

Сотрудники полиции спасли мужчину до того, как рептилии смогли до него добраться. Он был госпитализирован с многочисленными травмами.