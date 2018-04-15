Воронки от взрывов вместо химоружия: опубликованы спутниковые снимки, сделанные после авиаударов в Сирии

Объекты, вероятно причастные к сирийской программе создания химоружия, были практически полностью уничтожены.

Режим Асада утверждает, что авиаудар коалиции не нанес его объектам серьезного ущерба, однако спутниковые снимки, опубликованные в сети, говорят об обратном.

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Спутниковые снимки с мест нанесения авиаударов, предоставленные компаниями DigitalGlobe и Planet.com опубликовало CNN. Отмечается, что снимки демонстрируют, насколько серьезный ущерб понесли объекты, вероятно причастные к сирийской программе создания химоружия.

Так, сирийское государственное ТВ ранее заявляло, что ракеты, нацеленные на цели в районе Хомса, были успешно перехвачены и не нанесли урона. Снимки DigitalGlobe указывают, что два объекта в Хомсе понесли серьезный урон (первые снимки сделаны до удара, вторые – после, – ред.)

Одной из целей был исследовательский центр в Дамаске. Новые снимки Planet.com демонстрируют, что здания центра также были уничтожены.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.