Япония хочет подписать мирный договор с Россией

Об этом сообщил глава правительства Японии сообщил во время совместной пресс-конференции с Путиным на саммите АТЭС в Пекине, пишет Европейская правда со ссылкой на The Japan Times.

Как сообщается, во время визита, который состоится " в самое удобное время", стороны надеются урегулировать старый территориальный спор.

Во время совместной пресс-конференции лидеры выразили желание завершить переговоры о заключении послевоенного мирного договора.

"Я хотел бы взять время, чтобы основательно поговорить о переговорах относительно заключения мирного договора, а также международных отношениях", - сказал Абэ Путину, как свидетельствуют японские журналисты.

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"Я надеюсь, что мы можем поделиться нашими взглядами на будущее сотрудничество между нашими странами", - ответил президент России.

Как сообщил изданию японский чиновник, в рамках подготовки визита Путина было договорено о визите министра иностранных дел Японии Фумио Кишиди в Россию.

Кроме того, также было согласовано начать консультации на уровне вице-премьер-министров стран.

Издание также сообщает, что во время встречи Абэ и Путина поднимался вопрос конфликта в Украине.

В частности премьер Японии настоятельно призвал Россию "принять конструктивную роль" в урегулировании кризиса в Украине, сообщают источники.

Стоит отметить, что Япония и Россия пытаются сдвинуть с мертвой точки переговоры о судьбе так называемых Северных территорий (островов южной Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи).

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Длящийся десятилетиями территориальный спор не дает сторонам подписать мирный договор после окончания Второй мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что японский премьер-министр отказался от идеи пригласить президента России Владимира Путина в Японию этой осенью.