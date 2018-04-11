В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против России из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.

Законопроект о новых санкционных ограничениях в отношении России появился в базе документов Конгресса США.

Законопроект называется "Акт солидарности с Великобританией против нарушений России".

Читайте такжеВ Вашингтоне обсудят новые санкции против России в связи с химатакой в Сирии – СМИ

"Российская агрессия должна быть встречена силой и решимостью, в том числе при помощи санкций, направленных на сдерживание будущих российских нападений на диссидентов, экспатриантов и демократических активистов", - отмечается в законопроекте.

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Кроме того, санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

В тексте говорится, что санкции должен ввести президент в течение 60 дней после принятия законопроекта. Не позднее чем через 90 дней после введения санкций президент запретит американским гражданам участвовать в транзакциях с суверенным долгом России, выпущенным не ранее 180 дней после принятия закона.

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.