В России объяснили неубранные с поля останки жертв крушения Ан-148

В момент падения самолета Ан-148 толщина снежного покрова составляла около полутора метров.

Фрагменты тел погибших в авиакатастрофе Ан-148 пролежали на поле в Подмосковье два месяца, потому что они были скрыты полутораметровым слоем снега.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в МЧС и Следственном комитете РФ.

Отмечается, что в момент падения самолета толщина снежного покрова составляла около полутора метров. "Выезд на место крушения был запланирован, хотя изначально было ясно, что не получится собрать останки погибших", — добавил собеседник издания.

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Что касается частей воздушного судна, то новые находки не повлияют на основную версию катастрофы, отметил он.

СК РФ заявил, что 10 апреля возобновлен осмотр места происшествия, а на территории круглосуточно дежурят полицейские.

Накануне, 9 апреля, дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына рассказала, что на месте крушения спустя два месяца после катастрофы находятся останки погибших. В связи с этим Синицына записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оцепить место происшествия.

Как сообщалось, утром 10 апреля в село Степановское Московской области, где 11 февраля разбился Ан-148 "Саратовских авиалиний", прибыла дополнительная группировка спасателей для повторного обследования места крушения самолета Ан-148.

11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.