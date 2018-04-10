В России до сих пор не убрали все останки жертв Ан-148, МЧС повторно выехало на поиски

11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Погиб 71 человек.

Утром 10 апреля в село Степановское Московской области, где 11 февраля разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», прибыла дополнительная группировка спасателей для повторного обследования места крушения самолета Ан-148

Об этом сообщает ТАСС.

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Спасатели начали обследовать место падения самолета. Ожидается, что в Степановское также прибудут родственники погибших.

Накануне, 9 апреля, дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына рассказала, что на месте крушения спустя два месяца после катастрофы находятся останки погибших. В связи с этим Синицына записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оцепить место происшествия.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.