Россия пригрозила США «самыми тяжелыми последствиями» в случае удара по Сирии

Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и пригрозил им "последствиями".

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, пригрозил США тяжелыми последствиями в случае применения силы в Сирии.

Об этом сообщают "РИА Новости".

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"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", - сказал Небензя.

Российский дипломат также призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и "прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности". При этом Небензя зявил, что "западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов".

Как сообщал УНИАН, Россия в ООН озвучила свою версию событий в Сирии. Россия считает, что сирийские повстанцы, все же, производят вещества для химического оружия.