Ким Чен Ын впервые заявил о будущем диалоге с США на совещании с руководством партии

Кроме того, партийная верхушка обсудила отношения с южным соседом - Южной Кореей.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с руководством Трудовой партии Кореи, которую он возглавляет, будущий диалог с США. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщили государственные СМИ КНДР.

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При этом Ким Чен Ын впервые употребил слово "диалог" в контексте отношений с США. Кроме того, партийная верхушка обсудила отношения с южным соседом - Южной Кореей, передает DW.

Ранее появилась информация, что власти Северной Кореи впервые выразили Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. Эту тему предполагается затронуть на встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам президента США, она может состояться "в мае или в начале июня".

По словам источника Reuters, об этой уступке со стороны КНДР удалось договориться на секретных переговорах между представителями двух стран. Таким образом устранено значительное препятствие на пути возможной встречи лидеров, переговоры о которой проходят не без сложностей.