Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне - росСМИ

Возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждалась.

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.

Такое предложение, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Трамп высказал в телефонной беседе с Владимиром Путиным 20 марта, сообщает "Интерфакс".

"Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", - сказал он журналистам на брифинге.

При этом чиновник уточнил, что возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждалась.

20 марта Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на президентских выборах. Помимо прочего президенты обсудили ситуацию вокруг Сирии, Украины и КНДР, сообщала пресс-служба Кремля.

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Как сообщала газета The Washington Post, советники Трампа рекомендовали ему не поздравлять президента России с победой на выборах, однако американский лидер не прислушался к этому совету. Сам Трамп назвал беседу с Путиным «очень хорошим звонком» и добавил, что надеется на встречу с российским лидером в ближайшем будущем.

Последний раз Владимир Путин был в Белом доме в Вашингтоне в сентябре 2005 года, где провел встречу с Джорджем Бушем.

На данный момент Путин и Трамп встречались лишь один раз — на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. В ноябре прошлого года президенты также планировали встречу на саммите АТЭС во Вьетнаме, однако она сорвалась.