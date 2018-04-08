Художник из Нидерландов создает удивительные картины на шкурках бананов (фото)

Художник обнаружил, что бананы могут быть действительно уникальным естественным полотном.

Художник из Роттердама Стефан Бруш (известный также под псевдонимом iSteef) выбрал необычный материал для своего творчества – художник создает картины на шкурках бананов.

На его странице в Instagram регулярно появляются новые шедевры на самые разнообразные темы: пейзажи, кадры из фильмов или даже библейские сюжеты, передает 24 канал.

Бруш обнаружил, что бананы могут быть действительно уникальным естественным полотном.

"Все началось несколько лет назад, когда я только начал использовать Instagram", – рассказал художник изданию Bored Panda.

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"Я был на работе, и я просто хотел что-то нарисовать. Я тогда заметил мой банан, и я решил, что это будет хороший пост, если я просто нарисую счастливое лицо", – добавил он.

Стефан удивился, как приятно рисовать по банановой кожуре, и решил сделать это снова на следующий день.

"После этого я пытался придумать новые идеи для рисунков, используя форму банана разными путями", - рассказал художник.