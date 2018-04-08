В Стамбуле танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк (фото, видео)

Особняк был построен в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов.

В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования.

225-метровый танкер врезался в особняк около 16.00 7 апреля. Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.

Особняк был построен в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов. В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

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О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные особняку.

Ранее во Флориде на берег вынесло обломки корабля 18 века.