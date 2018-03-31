Во Флориде на берег вынесло обломки корабля 18 века (фото)

04:11, 31 марта 2018
Наука и IT
2276 0
Фрагмент корабля хорошо сохранился / FTU

На обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном, сообщает издание CBS47.

Читайте такжеВ Чернигове археологи совершили уникальную находку времен Киевской Руси

Фрагмент корабля хорошо сохранился. По мнению экспертов, он годами лежал в песке на дне, что и обеспечило его сохранность. А на берегу он оказался из-за штормовой активности. На корабле сохранились медные элементы. Специалисты полагают, что изначально весь корабль был обшит медью. Также на корабле остались и вырезанные на шпангоутах римские цифры.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля. Также предстоит как можно скорее вывезти обломки, пока их не смыло волнами обратно в море. Однако для этого предстоит еще уладить ряд вопросов с чиновниками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #корабль США