Во Флориде на берег вынесло обломки корабля 18 века (фото)

Фрагмент корабля хорошо сохранился. По мнению экспертов, он годами лежал в песке на дне, что и обеспечило его сохранность.

В США, штате Флорида, на курорте Понте-Ведра-Бич волны вынесли на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века.

На обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном, сообщает издание CBS47.

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Фрагмент корабля хорошо сохранился. По мнению экспертов, он годами лежал в песке на дне, что и обеспечило его сохранность. А на берегу он оказался из-за штормовой активности. На корабле сохранились медные элементы. Специалисты полагают, что изначально весь корабль был обшит медью. Также на корабле остались и вырезанные на шпангоутах римские цифры.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля. Также предстоит как можно скорее вывезти обломки, пока их не смыло волнами обратно в море. Однако для этого предстоит еще уладить ряд вопросов с чиновниками.