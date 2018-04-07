Трагедия в Германии: в кабине наехавшего на людей фургона нашли взрывчатку (фото, видео)

По словам полицейских, пока не известно, идет ли речь о террористической атаке.

В результате наезда грузовика на толпу людей в городе Мюнстер на западе Германии погибли четыре человека.

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Об этом сообщает ВВС со ссылкой на немецкое Министерство внутренних дел. "Четыре человека погибли, включая водителя грузовика", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции уточнили, что в результате инцидента пострадали около 20 человек. Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

По словам полицейских, пока не известно, идет ли речь о террористической атаке. Между тем, как сообщает ТСН, в городе сразу заговорили, что это не несчастный случай, что есть все признаки теракта.

Также в сюжете говорится, что наезд произошел около 17:00 на людей, которые сидели в открытом кафе. В выходной день там было очень многолюдно.

Кроме этого сообщается, что в кабине автомобиля полицейские обнаружили взрывчатку и в настоящее время ее обезвреживают.

Немецкие СМИ пишут, что тело водителя грузовика до сих пор находится в кабине, также в кабине полиция нашла его сумку, которую также исследует. Личность водителя пока не установлена.

Центр Мюнстера полностью оцеплен. Там работают полицейские и медики, задействованы медицинские вертолеты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу людей. Тогда сообщалось об около 30 травмированных. В полиции сообщили, что водитель автомобиля застрелился после наезда.