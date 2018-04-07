Украинский консул выясняет гражданство жертв наезда фургона на толпу пешеходов в Германии

Консул поддерживает оперативную связь с полицией.

Консул Украины выясняет гражданство жертв в результате наезда фургона на толпу пешеходов в немецком городе Мюнстер.

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Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в "Твиттере".

"Полиция г.Мюнстер пока не разглашает данных о погибших и пострадавших в результате наезда микроавтобуса. Консул поддерживает оперативную связь с полицией. Подробнее - после получения официальной информации", - написал дипломат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, в результате наезда грузовика на толпу пешеходов в городе Мюнстер на западе Германии погибли 4 человека, включая водителя фургона.

Кроме того, в полиции сообщили, что в результате инцидента пострадали около 20 человек. Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.