Южная Осетия просит мир признать ее независимость

Парламент Южной Осетии обратился к Генеральному секретарю ООН, Президенту, Совету Федерации и Государственной думе России, а также к главам государств и парламентов СНГ и стран Европейского Союза с просьбой о признании независимости Республики Южная Осетия.

Как сообщает News.ru со ссылкой на "Кавказский узел", в документе отмечается следующее: "Стремление народа Южной Осетии к признанию своей независимости соответствует Уставу ООН и другим общепризнанным международно-правовым актам".

По мнению парламентариев, после провозглашения и признания независимости Косово, принцип территориальной целостности государства уже не может считаться главенствующим. Как известно, официальный Тбилиси не признал независимость Косово.

В качестве одного из доводов в пользу признания независимости республики парламентарии указывают «на невозможность сосуществования Грузии и Республики Южная Осетия в одном государстве», а также на то, что большинство населения республики имеют российское гражданство.

Кроме того, по мнению депутатов, по итогам референдума 12 ноября 2006 года "народ Южной Осетии в очередной раз подтвердил свою решимость продолжать строительство суверенного, демократического, правового государства - субъекта международного права - и добиваться его признания международным сообществом". Тогда за независимость республики, по данным ЦИК Южной Осетии, проголосовало 99% пришедших на избирательные участки.

Как пишет Осетинское радио и телевидение, президент Эдуард КОКОЙТЫ встретился с молодежью и общественностью. Он заявил, что в Декларации независимости государства Косово больше плюсов для Южной Осетии, чем для самого Косово.

"Мы это будем использовать на пути к достижению своей цели - признанию Южной Осетии. Для Грузии же есть один выход: быстро и безоговорочно признать Республику Южная Осетия. Это единственный путь, который гарантирует стабильность", - подчеркнул глава непризнанной республики.

"Коммерсант" напоминает, что 20 февраля находившийся в это время в Москве глава Южной Осетии Э.КОКОЙТЫ не исключил, что "уже в этом году отдельные государства начнут процесс признания Абхазии и Южной Осетии, и не обязательно, что первой будет Россия". По его словам, Цхинвали уже ведет переговоры с рядом государств по поводу признания. У России же, сообщил лидер Южной Осетии, "есть новый план поддержки непризнанных республик и она намерена активно претворять его в жизнь". Смысл этого плана, по признанию Э.КОКОЙТЫ, состоит в "поддержке интересов граждан РФ, которые проживают на территориях Южной Осетии и Абхазии". По некоторым данным, Россия, не признавая де-юре эти две республики, может выстраивать с ними отношения как с самостоятельными государствами.

Как сообщалось, 21 февраля президент еще одной непризнанной республики – Абхазии - Сергей БАГАПШ заявил, что он, а также главы Южной Осетии и Приднестровья в ближайшее время подготовят план действий по обретению независимости. "В течение недели - десяти дней состоится встреча глав трех непризнанных республик, где мы выработаем основной план наших дальнейших действий", - сказал тогда С.БАГАПШ.