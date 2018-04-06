Организация по запрету химоружия провела инспекцию на территории России
12:14, 06 апреля 2018Мир
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Ещё одну военную инспекцию на территории РФ провели в рамках ОБСЕ специалисты из Португалии.
Иллюстрация / REUTERS
Организациия по запрету химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию на территории Российской Федерации.
Читайте такжеЯд "Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области - The TimesОб этом сообщается в сводке за прошлую неделю в газете Министерства обороны РФ "Красная звезда".
Как сообщается, ещё одну военную инспекцию на территории РФ провели в рамках ОБСЕ специалисты из Португалии.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля ОЗХО провела экстренное заседание по инициативе России. На нем обсуждалась химическая атака в Солсбери, при которой пострадал бывший разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия требовала провести совместное расследование инцидента, но ОЗХО не поддержала требование.
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