Организация по запрету химоружия провела инспекцию на территории России

Ещё одну военную инспекцию на территории РФ провели в рамках ОБСЕ специалисты из Португалии.

Организациия по запрету химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию на территории Российской Федерации.

Читайте такжеЯд "Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области - The TimesОб этом сообщается в сводке за прошлую неделю в газете Министерства обороны РФ "Красная звезда".

Как сообщается, ещё одну военную инспекцию на территории РФ провели в рамках ОБСЕ специалисты из Португалии.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля ОЗХО провела экстренное заседание по инициативе России. На нем обсуждалась химическая атака в Солсбери, при которой пострадал бывший разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия требовала провести совместное расследование инцидента, но ОЗХО не поддержала требование.