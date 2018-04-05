Премьер Косово обвинил ЕС в слабости

Харадинай заявил, что если Брюссель не может помочь Косово, то Косово "следует попросить помощи у кого-то другого".

Премьер Косово Рамуш Харадинай недоволен тем, как ЕС выполняет роль посредника в диалоге Приштины и Белграда.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал B92. Харадинай заявил, что если Брюссель не может помочь Косово, то Косово "следует попросить помощи у кого-то другого".

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"Если вы не в состоянии, попросите помощи. Если вы не хотите просить помощи, то дайте нам об этом знать и мы пойдем своим путем и будем делать наше дело", - сказал он.

По его словам, Брюссель "позволяет много вещей, которые творятся на севере и где в Косово, однако у них не хватает духу сказать Белграда: "У вас нет права так поступать".

26 марта в Косовской Митровице - косовском анклаве с сербськомовним населением – прошла спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово.