"Слишком далеко зашел и надышался дымом": появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве (видео)

На место пожара в детском торговом центре в Москве решил приехать глава МЧС столицы Денисов.

В Москве горит торговый центр "Персей для детей". На место пожара первые бригады МЧС прибыли уже через 4 минуты после сообщения.

Сейчас известно только о двух пострадавших, пишет в своем Telegram-канале Mash.

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"Предварительно, это (пострадавшие, - Ред.) работник торгового центра и один пожарный, - он слишком далеко зашел и надышался дымом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь пожара сейчас - 80 кв.м. Горят мягкие игрушки.

"Лентач" в своем Telegram, ссылаясь на информацию МЧС, сообщает, что открытое горение в ТЦ "Персей для детей" ликвидировано.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщила, что в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" есть пострадавшие. В здании проводят эвакуацию.