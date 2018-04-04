"Слишком далеко зашел и надышался дымом": появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве (видео)
13:43, 04 апреля 2018Мир
2514
На место пожара в детском торговом центре в Москве решил приехать глава МЧС столицы Денисов.
Сообщается о двух пострадавших / Скриншот
В Москве горит торговый центр "Персей для детей". На место пожара первые бригады МЧС прибыли уже через 4 минуты после сообщения.
Сейчас известно только о двух пострадавших, пишет в своем Telegram-канале Mash.
Читайте такжеЛюди убегали в панике: опубликовано новое видео начала пожара в ТЦ в Кемерово
"Предварительно, это (пострадавшие, - Ред.) работник торгового центра и один пожарный, - он слишком далеко зашел и надышался дымом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь пожара сейчас - 80 кв.м. Горят мягкие игрушки.
"Лентач" в своем Telegram, ссылаясь на информацию МЧС, сообщает, что открытое горение в ТЦ "Персей для детей" ликвидировано.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщила, что в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" есть пострадавшие. В здании проводят эвакуацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter