Обама: Действия РФ в отношении Украины говорят о важности единства в Европе

Об этом говорится в заявлении президента США Барака Обамы в связи с 25-летием падения Берлинской стены, передает ТАСС.

В нем отмечается, что это событие, произошедшее четверть века назад, "стало напоминанием о том, что никакие бетонные стены и заграждения из колючей проволоки не смогут сдержать стремление простых людей к свободе".

В результате падения Берлинской стены в ноябре 1989 года, считает Обама, "объединенная Германия играет сейчас ведущую роль в Европе и во всем мире, а страны Центральной и Восточной Европы могут гордиться своими демократическими достижениями".

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"Европа стала более интегрированной, процветающей и безопасной", - заявил президент США. "Однако, как напоминают нам действия России против Украины, мы должны проделать дополнительную работу для того, чтобы полностью определить наше общее видение единой, свободной и мирной Европы", - отметил Обама.

"В Европе и повсюду за ее пределами, где люди стремятся сами определять свою судьбу, мы будем руководствоваться уроками Берлина. Стены и репрессивные режимы могут существовать какое-то время, но в конце концов они будут не в силах противостоять стремлению к свободе и достойному существованию, которое живет в сердце каждого человека", - заключил американский президент.