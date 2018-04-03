В ЕС разоблачили группу хакеров, укравших миллион евро из банков Италии и Румынии

Задержание 20 хакеров – это результат двухлетнего расследования киберпреступности совместными усилиями антикриминальных структур и полиции Румынии и Италии.

В Евросоюзе арестовали организованную преступную группу хакеров, которые через фишинг присвоила миллион евро.

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Как сообщила пресс-служба Евроюста, агентства, которое координирует работу европейских судебных органов, преступники фальсифицировали электронные письма от налоговых органов и присваивали деньги из банков Италии и Румынии, сообщает радио Свобода.

Задержание 20 хакеров – это результат двухлетнего расследования киберпреступности совместными усилиями антикриминальных структур и полиции Румынии и Италии при поддержке Евроюста, Европола и их Объединенной рабочей группы по действиям в области борьбы с киберпреступностью. 9 человек были задержаны в Румынии и 11 – в Италии, а общая сумма ущерба, причиненного клиентам двух банков, составила миллион евро.

«Власти Румынии провели 15 обысков, в которых приняли участие 120 румынских полицейских, тем временем, итальянские власти при содействии сотни итальянских правоохранителей провели 9 домашних и компьютерных обысков, в которых приняли участие более 100 итальянских полицейских. Были также арестованы документы, компьютерная техника, наркотики и другие материалы», сообщила пресс-служба Евроюста.

Организованная преступная группа, в состав которой входят граждане Румынии и Италии, использовала электронную почту для фишинга под видом сообщений из налоговых органов. Получателям таких писем рекомендовали нажать на ссылки, которое открывали поддельную версию законного веб-сайта, с которого впоследствии собирали их учетные записи и контактные данные.

Расследование, которое было начато еще в 2016 году, показало, как именно преступники использовали украденные банковские удостоверения в сети интернет, чтобы скрытно переводить деньги со счетов жертв на контролируемые ими счета.