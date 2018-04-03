В Ереване из-за взрыва в кафе пострадали 8 человек, большинство - дети

00:32, 03 апреля 2018
Мир
1225
В Ереване произошел взрыв / REUTERS

Информация о происшествии поступила около 20:44 по местному времени, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Большинство пострадавших - несовершеннолетние дети и подростки, также есть иностранцы. Всех пострадавших доставили в медицинский центр. 

По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.

Видео: NewsamChannel

Напомним, в середине марта на химическом заводе в городе Кралупы-на-Влтаве на север от Праги произошел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв#Армения#кафе