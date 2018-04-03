В Ереване из-за взрыва в кафе пострадали 8 человек, большинство - дети

По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.

В Ереване (Армения) в результате взрыва в заведении быстрого питания Burger King пострадали по меньше мере 8 человек, большая часть из которых - дети и подростки.

Информация о происшествии поступила около 20:44 по местному времени, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Большинство пострадавших - несовершеннолетние дети и подростки, также есть иностранцы. Всех пострадавших доставили в медицинский центр.

По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.

Видео: NewsamChannel

Напомним, в середине марта на химическом заводе в городе Кралупы-на-Влтаве на север от Праги произошел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек.