В Ереване из-за взрыва в кафе пострадали 8 человек, большинство - дети
00:32, 03 апреля 2018Мир
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По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.
В Ереване произошел взрыв / REUTERS
В Ереване (Армения) в результате взрыва в заведении быстрого питания Burger King пострадали по меньше мере 8 человек, большая часть из которых - дети и подростки.
Информация о происшествии поступила около 20:44 по местному времени, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Большинство пострадавших - несовершеннолетние дети и подростки, также есть иностранцы. Всех пострадавших доставили в медицинский центр.
По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.
Видео: NewsamChannel
Напомним, в середине марта на химическом заводе в городе Кралупы-на-Влтаве на север от Праги произошел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек.
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