Бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович была избрана комиссаром СЕ на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

«Сегодня Дуня Миятович вступает в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Гражданка Боснии и Герцеговины, она была избрана на должность в январе этого года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, до избрания Миятович комиссаром СЕ по правам человека был Нилс Мужниекс.