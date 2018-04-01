Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека
12:48, 01 апреля 2018Мир
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Бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович была избрана комиссаром СЕ на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека / фото OSCE/Colin Peters
Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека.
Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
«Сегодня Дуня Миятович вступает в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Гражданка Боснии и Герцеговины, она была избрана на должность в январе этого года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, до избрания Миятович комиссаром СЕ по правам человека был Нилс Мужниекс.
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