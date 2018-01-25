Дуня Миятович стала новым комиссаром Совета Европы по правам человека

00:56, 25 января 2018
Мир
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В Украине ожидают от Миятович принципиальной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе.

Миятович соревновалась с представителем Франции Пьер-Ив Ле Борном / фото OSCE/Colin Peters

Бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович сегодня была избрана новым комиссаром Совета Европы по правам человека.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter.

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"Только что: Дуня Миятович - новый Комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю успеха на должности. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, во втором туре за избрание на должность комиссара СЕ Миятович соревновалась с представителем Франции Пьер-Ив Ле Борном. Ранее должность комиссара СЕ по правам человека занимал Нилс Мужниекс.

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Теги: #Миятович#комиссар Совета Европы по правам человека