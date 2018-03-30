Высылка дипломатов: МИД РФ вызвало иностранных послов, чтобы сообщить о "зеркальных" мерах

В МИД России уже прибыли послы Германии, Франции, Польши и Италии - им вручат ноты протеста и объявят об ответной высылке.

МИД России вызвал послов стран, которые выдворили российских дипломатов из-за инцидента в британском Солсбери, которое многие страны объявили нарушением норм международного права. Читайте такжеПесков заявил, что США принудили Россию к "дипломатической войне" "30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей». Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", - говорится в сообщении ведомства. МИД России уже посетили послы Великобритании, Германии, Франции, Польши и Италии, сообщают СМИ. Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва примет зеркальные меры в отношении стран, выславших российских дипломатов. Он добавил, что ответные меры к США «будут зеркальными и не только». Как сообщал УНИАН, ранее американские дипломаты начали покидать генконсульство в Петербурге.

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