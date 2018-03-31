На юго-востоке Франции произошла авиакатастрофа, есть погибшие (видео)

20:45, 31 марта 2018
Мир
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Спасти 60-летнего пилота и его 55-летнего пассажира было невозможно. Шоссе, на котором произошла авария, частично перекрыли, говорится в сюжете ТСН. Причины катастрофы расследуют, полиция предполагает, что пилот потерял контроль над самолетом.

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Теги: #самолет#Франция