В Сирии от российских авиаударов за 2,5 года погибли более 7 тысяч мирных жителей – правозащитники

19:30, 31 марта 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, передает Польское радио.

Среди жертв - почти 2 тыс. детей, более тысячи женщин и более 4,5 тыс. мужчин.

Также во время воздушных ударов погибли почти 5 тыс. джихадистов и столько же боевиков из других группировок.

По данным Сирийского центра, во время воздушных атак российская армия использует ракеты, содержащие термит, то есть смесь алюминия с оксидами некоторых металлов. Этот материал после взрыва снаряда горит три минуты.

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Теги: #Россия#Сирия#авиаудары