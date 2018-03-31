В Сирии от российских авиаударов за 2,5 года погибли более 7 тысяч мирных жителей – правозащитники
19:30, 31 марта 2018Мир
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Во время воздушных атак российская армия использует ракеты, содержащие смесь алюминия с оксидами некоторых металлов. Этот материал после взрыва снаряда горит три минуты.
Иллюстрация \ REUTERS
В результате авиаударов российских войск в Сирии за 2,5 года погибли более 7 тыс. мирных жителей.
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Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, передает Польское радио.
Среди жертв - почти 2 тыс. детей, более тысячи женщин и более 4,5 тыс. мужчин.
Также во время воздушных ударов погибли почти 5 тыс. джихадистов и столько же боевиков из других группировок.
По данным Сирийского центра, во время воздушных атак российская армия использует ракеты, содержащие термит, то есть смесь алюминия с оксидами некоторых металлов. Этот материал после взрыва снаряда горит три минуты.
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