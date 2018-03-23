Авиация США совершила удар по российским бойцам и армии Асада в Сирии - СМИ

Также вечером 22 марта были уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника.

Международная коалиция разбомбила в Сирии конвой правительственных войск в районе населенных пунктов Хишам и Марат в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщил военный обозреватель ряда российских СМИ, специалист по Арабской весны Анатолий Несмиян в своем блоге, пишет ТСН.

"Видимо, выход части курдских сил из Дейр-эз-Зора на север спровоцировал на попытку повторения захвата завода Коноко. Приз, конечно, очень серьезный: довоенные мощности завода - 5 млрд кубометров попутного газа, в деньгах по текущим экспортным ценам это чуть меньше миллиарда долларов", - написал он.

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Издание EuphratesPost сообщает о "десятках" погибших боевиков сирийских правительственных сил и российских военных между Хишамом и Маратом под ударами американской авиации. Вечером 22 марта были уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника.

Напомним, в феврале в результате удара коалиции по войскам, что поддерживает Асада в Дейр-эз-Зоре погибли десятки российских наемников из ЧВК "Вагнер". По разным данным, их количество колеблется от 100 до 200.