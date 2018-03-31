СМИ сообщили о решении Трампа заморозить $200 миллионов на восстановление Сирии

Решение было принято после того, как Трамп прочитал в СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Сирии.

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение Государственному департаменту приостановить выделение $200 млн на восстановление Сирии. Читайте также"Мы вышибаем дух из ИГ": Трамп рассказал об "очень скором" уходе войск США из Сирии Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По информации издания, такое решение было принято после того, как Трамп прочитал в СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Сирии. Источники газеты отмечают, что в Пентагоне уверяли президента, что сейчас террористы утратили контроль над всей территорией Сирии, за исключением оставшихся 5% земель, но борьба с террористами на окончательном этапе «зашла в тупик».

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