Приблизились к позициям США: в Сирии могло произойти повторение разгрома наемников РФ

07:51, 28 марта 2018
Мир
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Вооруженный человек в Сирии, иллюстрация / REUTERS

Об этом во вторник, 27 марта, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает DW.com.

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"Российские элементы" передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат - к той территории, где стороны могут проводить операции, рассказывает Мэттис. Однако они, по его словам, подошли слишком близко к позициям солдат США. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт тогда связался тогда с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили.

Мэттис не упомянул о том, когда именно это произошло, однако 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов.

В Сирии 8 февраля под авиаудар возглавляемой США коалиции попали проправительственные отряды, которые пытались захватить местный нефтезавод. Сообщалось, эти отряды были сформированы в основном из российских наемников. По разным оценкам, в результате могли погибнуть от нескольких десятков до ста человек. По данным группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), некоторые из погибших были наемниками "ЧВК Вагнера".

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Теги: #США#Россия#Сирия